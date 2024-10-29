نتنياهو: ضربنا مواقع إيرانية رئيسية بقوة

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ضربت مواقع إيرانية رئيسية بقوة في غاراتها الجوية السبت الماضى.

ونسبت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إلى نتنياهو قوله، في كلمة مساء الاثنين أمام الجلسة الكاملة للكنيست في افتتاح الدورة الشتوية ، : "لقد ألحقنا أضرارًا جسيمة بأنظمة الدفاع الإيرانية وقدرتها على اطلاق الصواريخ ، لم تكن هذه أدوات أساسية التي هاجمناها ، هذه مصانع صناعية للموت وقد ضربناها بقوة".



ورفض نتنياهو ، بشكل غير مباشر ، التقارير التي تفيد بأن البيت الأبيض أقنعه بتقليص الرد على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر الحالي ، مؤكدا أن إسرائيل هي التي تتخذ القرارات بنفسها وفق مصلحتها واعتباراتها.



وفيما يتعلق بالقتال في غزة ولبنان، قال نتنياهو "إنه في اليوم التالي للحرب لن تحكم حماس غزة ، ولن يجلس حزب الله على حدود إسرائيل الشمالية".