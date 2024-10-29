اليوم السابع
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مصادر: المحادثات الجارية من أجل التوصل لتسوية فى لبنان بلغت مرحلة متقدمة

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 09:21 ص
مصادر: المحادثات الجارية من أجل التوصل لتسوية فى لبنان بلغت مرحلة متقدمة الوضع فى جنوب لبنان - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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ذكر إعلام إسرائيلي عن مصادر غربية، أن حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة، مشيرا إلى أن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة، حسب ما نشرته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضافت المصادر، أن المقترح الجديد يبدأ بوقف إسرائيل وحزب الله الأعمال القتالية لمدة 60 يوما، كما يتضمن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

ذكرت المصادر، أن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة، وتنص على إنشاء قوات دولية تراقب أى انتهاكات من قبل إسرائيل وحزب الله.







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غزة

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