لماذا يعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم؟ نصائح لتناوله بشكل صحى

كتبت مروة هريدى

تدعم الدراسات أهمية تناول وجبة إفطار صحية ومغذية ومتوازنة، وذلك بمجرد الاستيقاظ من النوم، لما لها من تأثير كبير على أدائك البدني والعقلي طوال اليوم، حيث إن الإفطار أول وجبة تكسر حرفيًا صيام الليل الذي تخضع له أجسامنا بعد العشاء في اليوم السابق، وبعد ليلة من عدم تناول الطعام، تكون احتياطيات الطاقة في جسمك منخفضة، وتكون بحاجة بمجرد الاستيقاظ إلى إعادة شحن طاقتك من خلال تزويد جسمك ودماغك بالوقود أي الطعام، واستعادة مستويات الجلوكوز إلى الدم لبدء يومك، ويمكن أن يؤدى تخطى وجبة الإفطار إلى الشعور بالتعب والتهيج ونقص التركيز، حسبما افاد موقع "WEBMD".

أضرار تخطى جبة الإفطار

إن التغيير في عادات تناول وجبة الإفطار يتأثر غالبًا بظهور النظام الغذائي المعروف باسم الصيام المتقطع، حيث أصبح تخطى وجبة الإفطار أمرًا شائعًا، ولكن يجب أن يفهم الناس أن أنظمة التخلص من السموم إلى اتجاهات التخلص من الطعام، وعدد كبير من صيحات الدايت تفتقر إلى دعم علمي قوي، وعلى الرغم من أنها قد تكون حلولاً سريعة لفقدان الوزن الزائد ولكنها قد تؤدي على الأمد البعيد إلى مشاكل صحية مثل نقص التغذية واختلال التوازن الأيضي وحتى اضطرابات الأكل.

من ناحية أخرى، مع نمط الحياة والمجهد هذه الأيام، يجب على الشخص وضع خطة صحية لنظامه الغذائي اليومى والتركيز على الأنظمة الغذائية المتوازنة للتعامل مع نمط الحياة المزدحمة، ويلعب توقيت تناول الوجبات دورًا حاسمًا، خاصة أن تناول وجبة مثل العشاء في وقت متأخر قد يُسبب مشاكل في الهضم وزيادة الوزن، لذلك من المهم إعطاء الأولوية لتعديل توقيت الوجبات، وخاصة العشاء، والتركيز على كمية ونوعية ما نتناوله في وجبة الإفطار، وفي حين أنه من غير الواقعي بالنسبة لمعظم الأفراد في هذا العالم السريع الخطى تحضير وجبات طازجة ثلاث مرات في اليوم، ناهيك عن الإفطار، من الممكن أن توفر الأطعمة المعبأة، عند اختيارها بحكمة، الراحة دون الإضرار بصحتك، حيث تضمن خيارات مثل الحبوب المدعمة والوجبات الخفيفة المصنوعة من الحبوب الكاملة تلبية احتياجاتك الغذائية دون إلحاق أي ضرر بصحتك.

فوائد التحكم في حصص وجبات الطعام

إن التحكم في الحصص والتنوع أمر مهم، واختيار المرونة بدلاً من التقييد هو المفتاح، ولا يتعلق الأمر فقط بالشعور بالجوع، بل يؤثر نظامك الغذائي على وظيفتك الإدراكية وحالتك المزاجية وإنتاجيتك، وخاصة وجبة الإفطار، حيث تشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة الإفطار يرتبط بتحسن التركيز والذاكرة ومزاج أكثر استقرارًا بسبب تجديد مستويات الجلوكوز في الدماغ، وهو أمر ضروري للوظيفة الإدراكية، ويمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، مما يؤدي إلى التوتر وزيادة الشهية وما يترتب على ذلك من زيادة في الزن.

وجبة الإفطار ضرورية ليس فقط لإدارة مستويات التوتر ولكن أيضًا لتحقيق أهداف الصحة واللياقة البدنية على المدى الطويل، ففي الأساس، يجب أن يشمل الأكل الصحي وجبة الإفطار، مع الاهتمام الدقيق بتوقيت تناول الوجبة وحجم الحصة والتوازن الغذائي فيها، حيث يرتبط تناول وجبة الإفطار بانتظام أيضًا بإدارة أفضل للوزن، حيث يميل الأفراد الذين يتناولون وجبة إفطار صحية إلى تناول وجبات خفيفة أقل طوال اليوم واستهلاك سعرات حرارية أقل بما يساهم في الحفاظ على وزن صحي للجسم.