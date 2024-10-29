حريق هائل يلتهم مخازن قطع غيار سيارات بوسط الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة العطارين بوسط الإسكندرية، حريق هائل التهم مخازن قطع غيار للسيارات بشارع صلاح الدين، وتوجهت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق دون إصابات.

البداية تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا بوجود حريق هائل بمنطقة العطارين بشارع صلاح الدين واشتعال النيران فى أحد مخازن قطع غيار السيارات الموجود فى أحد العقارات السكنية، وتم الدفع بـ 5 سيارات للحماية المدنية، وتم إخلاء العقار من السكان وقطع المرافق عن العقار والعقارات المجاورة، وتمت عملية السيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمعرفة اسباب نشوب الحريق .



