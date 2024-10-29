"تخصصوا فى المستندات الرسمية".. تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتزوير الأختام

كتب: أمنية الموجى

تباشر جهات التحقيق المختصة، مع 3 متهمين اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وخاصة التوكيلات الرسمية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة في القضية، والتي ضمت (عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير – عدد كبير من الأصول والصور الضوئية لمصدرات قطاع الأحوال المدنية الخاصة بعملائهم – 4 هواتف محمولة ).

وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذين من محل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بمواجهتهم اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم لترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.

وضبط بحوزة المتهمين(عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير – عدد كبير من الأصول والصور الضوئية لمصدرات قطاع الأحوال المدنية الخاصة بعملائهم – 4 هواتف محمولة ) .

وألقي القبض علي عاطل وسيدتان "لهم معلومات جنائية" قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والوساطة والسمسرة فى مجالات الأحوال المدنية وإستقطاب راغبى الحصول على مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها ببيانات بطاقات الرقم القومى نظير حصولهم على مبالغ مالية.. مُتخذين من مكتبة ملك أحدهم مقراً لمزاولة نشاطهم.

ضبط بحوزتهم (عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير – عدد كبير من الأصول والصور الضوئية لمصدرات قطاع الأحوال المدنية الخاصة بعملائهم – 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

