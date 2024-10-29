المشدد 15 عاما لـ7 متهمين انتحلوا صفة رجال مباحث لخطف تاجر بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ،حضوريا للثاني والثالث والخامس وغيابيا للباقيين بمعاقبة كل من " م.ع.ز" و " ا.ال.ع" و" س.م.س" و" ا.م.ز" و" ب.ن.م" و" ا.ح.ال" و" ع.ر.ع" بالسجن المشدد 15 سنة ،عما أسند إليهم والزامتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالخطف بالإكراه واحتجاز بدون وجه حق والشروع في الحصول علي مبالغ مالية وسرقة منقولات المجني عليه.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 20976 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارابقيام المتهمين بخطف المجني عليه من محافظة الجيزة الي محافظة الإسكندرية ،وطلب مبالغ مالية لإطلاق سراحه .

تبين من التحقيقات ، أن التحريات توصلت الي قيام المتهم الأول " م.ع.ز" مقيم محافظة الجيزة، بالاشتراك مع باقي المتهمين كل من " ا.ال.ع" عاطل مقيم الإسكندرية و" س.م.س" حلاق مقيم الإسكندرية و" ا.م.ز" سائق مقيم الإسكندرية و" ب.ن.م" عامل كاشير مقيم الإسكندرية و" ا.ح.ال" حاصل على بكالوريوس مقيم القاهرة و" ع.ر.ع" عاطل ، في تدبير واقعة خطف المجني عليه " م.ن.م" تاجر قطع غيار أجهزة كهربائية مقيم بمحافظة الجيزة ، وذلك عقب اتصال هاتفي مفاده أنه له مبلغ مالي قيمة توسطه في بيع قطعة آثار من قبل وعليه استدرجه لمقابلته بطريق الواحات مدينة 6 اكتوبر وحال وصوله فؤجي بسيارة ميكروباص يستقلها المتهمين ترجل منها اثنين وقاموا بتكبيله وعصبوا عينيه، واخبروه أنهم مباحث الأموال العامة ، واستولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي واصطحبوه باحدي الغرف بمكان مجهول واحتجزوه عدة أيام ،واخبروه أنه متهم بتمويل الإرهاب والتعامل في النقد الأجنبي والاتجار في الآثار ،وان سبيله الوحيد هو دفع مبلغ مالي قدرة 5 مليون جنيه ،وهاتفوا اشقائه مقابل إطلاق سراحه ولكنهم تشككوا في أمرهم.

وعقب رفض المتهم بدفع المبلغ المطلوب قاموا باكراه علي التوقيع علي 3 ورقات علي بياض ثم أطلقوا سراحه، وعقب خروجه قام بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.