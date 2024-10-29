الداخلية تخصص نسبة 1% من تأشيرات حج القرعة لأكبر المتقدمين سنا

كتب محمود عبد الراضي

خصصت وزارة الداخلية نسبـة (الـ1%) مـن تأشـيرات الحـج لأكــبر المُتقدمين ســـنــاً ومـُرافقـيـهم بكــل مـديرية عــلـى حـدا، حــيـث تقـوم البوابـة المصـــريـة الموحـدة للحـــج بتجـــميع بيانـاتهـم وترتيـبهم تنازلياً حسب الســــــن لكل مديرية عــــلى حدا، ويتم استـبعادهـم مـن القرعـــة وإعتبارهم فائزيـــن بالحـج بالتزكـيـة ويـُدرج ما دون ذلك ضـــمـن القـــــرعـه العامـة، مع مُراعاة إدراج كـبير السن أولاً علـى البـوابــة المصرية المُــوحدة للحج كحـــاج أصـــلى (مُــقدم الطلــب) ثم يُـــدرج تباعـاً المُـــرافق لـــه.

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هـ /2025 م، إعتباراً الأربعاء المقبل حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024 ، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.. وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وشرحت وزارة الداخلية إجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، حيث يراعى إتباع عدة شروط، أبرزها تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة ، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.