"البيئة" توضح الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة البيئية للمشروعات

كتبت – سارة وائل

أوضحت وزارة البيئة الإجراءات المطلوب اتخاذها للحصول على الموافقة البيئية للمشروعات سواء مشروعات القائمة (أ) أو (ب) أو (ج)، وذلك من خلال مكتب خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي السطور التالية يرصد اليوم السابع تلك الإجراءات المطلوبة:

1. التوجه لممثل جهاز شئون البيئة بمكتب خدمة المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر.

2. يتم مراجعة كافة الدراسات والنماذج من ممثل جهاز شئون البيئة بالهيئة العامة للاستثمار قبل تسليمها للهيئة، ثم يتم تسليمها للمختص بالهيئة العامة للاستثمار ومنها لممثل جهاز شئون البيئة لتسليمها للمختصين بالإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى لاستكمال الإجراءات، مع التنبيه على صاحب النشاط بتسليم نسختين من الدراسة (بالإضافة إلى نسخة على اسطوانة مدمجة) لممثل جهاز شئون البيئة وتسليم نسخة للجهة المانحة للترخيص أو الجهة الإدارية المختصة بالإحاطة ومتابعة موقف المشروع.

3. يتم التوجه لجهاز شئون البيئة خلال (5 أيام عمل) من تسليم الدراسة أو النموذج لسداد المصاريف الإدارية المقررة.

4. يتم متابعة موقف المشروع مع الهيئة خلال (20 يوما).

5. فى حالة استكمال البيانات يتم استلام وتسليم المكاتبات من خلال ممثل جهاز شئون البيئة بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك لتوجيها إلى الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى لاستكمال إجراءات إبداء الرأى.