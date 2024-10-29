احترس من اللحوم النيئة أو الـ"نص سوى".. مدير الطب البيطرى بسوهاج يوضح

كتبت آية دعبس

حذر الدكتور أحمد حمدي المدير العام لمديرية الطب البيطرى بسوهاج، من تناول اللحوم النيئة أو اللحوم الـ "نص سوى"، أو المصنعة مجهولة المصدر، نظرا لما قد يسفر عن ذلك من خطر الإصابة بحويصلات الديدان الشريطية أحد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مشيرا إلى أن تلك الحويصلات تظهر فى اللحوم بحجم حبة الـ"حمص"، وتنتقل من اللحوم المصابة للإنسان.

وأوضح حمدى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نتيجة تناول لحوم غير ناضجة بشكل كامل، أو "نص سوى" واللحوم ومصنعاتها الجاهزة، مثل: اللانشون، يؤدى إلى نزول الحويصلات فى حالة إصابة اللحوم فى المعدة، وتفقس وتطلع دودة شريطية، هذه الدودة تلتصق في جدار المعدة، وتسبب آلام فى البطن وغثيان وقئ وفقدان وزن ونقص فيتامينات وخاصة فيتامين B .

وأضاف مدير الطب البيطرى بسوهاج ،: الدودة الشريطية من الممكن أن تعيش في معدة الإنسان لأكثر من 30 سنة، وممكن أن يصل طولها يتعدى الـ 10 أمتار، وطوال هذا الوقت، يمكن للإنسان المصاب أن ينقل العدوى لكل من حوله سواء إنسان أو حيوان، مشيرا إلى أنه لتلافى تلك المشكلة لابد من الحرص على تسوية اللحوم جيدا، ومراعاة شراء اللحوم من جزار يذبح المواشى في المجازر تحت إشراف الطب البيطري .