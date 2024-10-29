إحالة 17 سائق حافلات مدرسية للنيابة بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات.. انفوجراف

كتب مدحت وهبة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 2608 سائق خلال أول 5 أسابيع من العام الدراسي 2024/ 2025، بالعديد من المحافظات المختلفة.

وتبين تعاطى 17 سائق للمواد المخدرة" الحشيش، المورفين ، والترامادول ، والشابو "، واتخاذ إجراءات فصلهم من المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

‎وتستمر تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق وإدارات المرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارتي الصحة والسكان والتربية

والجدير بالذكر أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 تتضمن خدماته تلقي شكاوى أولياء أمور الطلاب حول اشتباههم في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة ، كما يتم عمل فحوصات كشف المخدرات لكافة سائقي المدارس على مستوى الجمهورية في إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارات الداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم لحماية أرواح الطلاب.

جدير بالذكر أن من أبرز العلامات التي قد تشير إلى احتمالية تعاطى السائق للمواد المخدرة " احمرار العين، وجود هلات سوداء تحت العين، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه، كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وضعف تقدير المسافات.