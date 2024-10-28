هيئة الدواء: ملف توطين صناعة الدواء فى مصر على رأس أولويات القيادة السياسية

كتب الأمير نصرى

تحدث الدكتور ياسر رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء، عن زيادة عدد مصانع الأدوية لـ 37% وخطوط الإنتاج لـ 60%، قائلا:" ملف توطين صناعة الدواء فى مصر على رأس أولويات القيادة السياسية".

وأضاف ياسر رجائى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجارى 2024 نجحت مصر فى توطين صناعة 24 مستحضر من المستحضرات التى لم يكن يتم تصنيعها محليا من قبل، مما وفر على مدار الـ 3 سنوات الماضية 600 مليون دولار من الفاتورة الإستيرادية لعدد من المستحضرات يصل إلى 111 مادة فعالة تغطى 20 مجموعة علاجية.

ولفت ياسر رجائى إلى أن عدد خطوط الإنتاج فى مصر يغطى كل الأشكال الصيدلية المطلوبة لسوق الدواء المصرى، ونحن حريصون على جعل كل المستحضرات الدوائية يتم توفيرها وتصنيعها من خلال المصانع المحلية أو نقل التكنولوجيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الشركات العالمية.



