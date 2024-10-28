مستشار وزير التعليم العالى: مصر تشهد إقبالا كبيرا على الجامعات التكنولوجية

كتب ـ بيشوى رمزى

انطلقت اليوم الاثنين، الجلسة الدولية في استخدام الذكاء الاصطناعي، في إطار قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بحضور الدكتورة سعدية جميل، مديرة الأبحاث في كلية الاتصالات بالصين، والدكتور هشام مصباح الأستاذ بجامعة رولينز بالولايات المتحدة، والدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي.

وقال الصباغ، إن الدولة المصرية تتوسع في الكليات التكنولوجية، موضحا أن هناك عدة برامج تكنولوجية، وهو ما يعكس اهمية مجال تكنولوجيا المعلومات وإدراك الدولة لذلك بصورة كبيرة.

واعتبر أن ثقافة المجتمع تغيرت تجاه الجامعات التكتولوجية، وأصبح هناك إقبال متزايد كل عام على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، موضحا أنه بعد مرور فترة ووجود خريجين من الجامعات التكنولوجية ستتغير ثقافة الالتحاق بها، خاصة كلما كان المنتج والخريج لديه فرصة فى معدلات التوظيف بالداخل والخارج، فضلا عن الانتهاء من قانون النقابات بما يتيح للخريجين من القيد فى نقابة التكنولوجيين.