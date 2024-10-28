ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة عاطلين وتحرير 1680 مخالفة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية أمن كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء إيهاب عطيه، مدير الامن، وبإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، من القاء القبض على عدد من الخارجين على القانون، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وأسلحة نارية، وأسلحة بيضاء.

وتمكنت الحملة من ضبط 2 كيلو من مخدرة الحشيش، و 190 جرام من مخدر الهيروين، وكميات من الأقراص المخدرة، بحوزة عدد من الخارجين على القانون، إضافة ضبط سلاحين ناريين، و30 سلاح أبيض، وتنفيذ عدد من الأحكام القضائية بمراكز وقرى كفر الشيخ.

كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة و المخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1680مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ ، سيدى سالم ، الحامول ، بلطيم ، دسوق" ،وتم ضبط 21 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 11مخالفة دراجة نارية، و 75 مخالفة انتظار خاطئ، و 51 مخالفة سير بدون تراخيص 30 بدون رخص قيادة و21 بدون رخص تسيير، و 1414 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.