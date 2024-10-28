اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة عاطلين وتحرير 1680 مخالفة بكفر الشيخ

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 06:21 م
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة عاطلين وتحرير 1680 مخالفة بكفر الشيخ حبس - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملات مديرية أمن كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء إيهاب عطيه، مدير الامن، وبإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، من القاء القبض على عدد من الخارجين على القانون، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وأسلحة نارية، وأسلحة بيضاء.

وتمكنت الحملة من ضبط 2 كيلو من مخدرة الحشيش، و 190 جرام من مخدر الهيروين، وكميات من الأقراص المخدرة، بحوزة عدد من الخارجين على القانون، إضافة ضبط سلاحين ناريين، و30 سلاح أبيض، وتنفيذ عدد من الأحكام القضائية بمراكز وقرى كفر الشيخ.

كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة و المخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء  دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1680مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ ، سيدى سالم ، الحامول ، بلطيم ، دسوق" ،وتم ضبط  21 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 11مخالفة دراجة نارية، و 75 مخالفة انتظار خاطئ، و 51 مخالفة سير بدون تراخيص 30 بدون رخص قيادة و21 بدون رخص تسيير، و 1414 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.







كفر الشيخ

حملات مرورية

تكدس مروري

حوادث

إدارة المرور

مخالفات

تكاتك

مديرية الأمن




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة