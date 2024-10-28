ضبط عصابة تنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة

كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل ، وسيدة "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين وإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاء الإجراءات بالاجهزة الحكومية والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.