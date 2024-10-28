صندوق مكافحة الإدمان يعلن ضبط 17 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات

كتب مدحت وهبة

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 2608 سائقين خلال أول 5 أسابيع من العام الدراسي 2024/ 2025، بالعديد من المحافظات المختلفة، وتبين تعاطى 17 سائقا للمواد المخدرة، واتخاذ إجراءات فصلهم من المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.



‎وتستمر تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق وإدارات المرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل للسائقين داخل مقار المدارس.



كما أعلن الصندوق أن المواد المخدرة الأبرز بين الحالات التي ثبت تعاطيها " الحشيش، المورفين ، والترامادول ، والشابو " وتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن ثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وأنه جارى استمرار تنفيذ الحملات بشكل مفاجيء طوال فترة الدراسة بالمدراس على مستوى محافظات الجمهورية.



حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة



ويتيح الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " خدمة تلقي شكاوى أولياء أمور الطلاب حول اشتباههم في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة ، كما يتم عمل فحوصات كشف المخدرات لكافة سائقي المدارس على مستوى الجمهورية في إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارات الداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم لحماية أرواح الطلاب كما أن من أبرز العلامات التي قد تشير إلى احتمالية تعاطى السائق للمواد المخدرة " احمرار العين، وجود هلات سوداء تحت العين، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه، كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وضعف تقدير المسافات.



