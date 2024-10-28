رفع 700 حالة إشغال طريق خلال حملة مكبرة بحى الهرم

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة مكبرة لرفع كافة تعديات الباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشارع سليم ومنطقة 16 عمارة واللبيني فيصل وخلف موقف 28.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع 700 حالة إشغال طريق، شملت (كراسي، واستاندات ووسائل لعرض المنتجات، وعربات مأكولات)، تم مصادرتها مع تحقيق الانضباط بالشارع، إلى جانب إزالة التاندات والبروز والإعلانات المخالفة والحواجز الحديدية، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.