اليوم السابع
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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجرياً مساء الجمعة القادمة

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 12:10 م
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجرياً مساء الجمعة القادمة دار الإفتاء
كتب ــ لؤى على

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تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجرياً يوم الجمعة القادمة ، الموافق 1 نوفمبر من عام 2024، عقب صلاة المغرب بنصف ساعة، ووفقاً للحسابات الفلكية يولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 48 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من ربيع الآخر 1446هـ الموافق 1/11/2024م (يوم الرؤية).

ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 10 دقيقة وفي القاهرة بـ 13 دقيقة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10– 13 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (2– 17 دقيقة).

وبذلك يكون يوم السبت 2/11/2024 م هو المتمم لشهر ربيع الآخــر 1446هـ، وبذلك تكون غــرة شهر جمادى الأولى 1446هـ  فلكياً يوم الأحد 3/11/2024م.

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.







هلال شهر جمادى الأولى 1446

هلال شهر جمادى الأولى

شهر جمادي الاولى

جمادى الاولى




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