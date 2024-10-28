تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الأسلحة والذخيرة بالجيزة

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطل15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار فى الأسلحة والذخيرة بعد أن ضبط بحوزته عدد من البناقد الألية وطلقات نارية.

وواصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عاطل - له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار، متخذاً من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (3 بنادق خرطوش , بندقية آلية , فرد خرطوش ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.