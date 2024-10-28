اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الأسلحة والذخيرة بالجيزة

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 04:20 م
تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الأسلحة والذخيرة بالجيزة حبس- أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة  جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطل15 يوما  على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار فى الأسلحة والذخيرة بعد أن ضبط بحوزته عدد من البناقد الألية وطلقات نارية.

وواصلت وزارة الداخلية جهودها  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عاطل - له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار، متخذاً من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (3 بنادق خرطوش , بندقية آلية , فرد خرطوش ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







الاتجار

اخبار الحوادث

الاتجار فى الاسلحة

الاسلحة

عقوبة فى السلاح




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة