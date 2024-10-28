تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص واستعراض القوة بشبرا الخيمة للأربعاء المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، تأجيل محاكمة مندوب و3 عاملين، لاستعراضهم القوة والعنف ضد 4 أشخاص، وقتل آخر، وقيامهم بالتعدى بالضرب علي ربة منزل، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ليوم الأربعاء القادم لحضور الطبيب الشرعي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9062 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1591 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ر ي"، 26 سنة، مندوب بشركة، و"عمرو ر ي"، 34 سنة، عامل، و"إيهاب م م"، 44 سنة، عامل، و"أمير م م إ"، 41 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين بهتيم ثان شبرا الخيمة، لأنهم في يوم 31 / 3 / 2023، دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليهم محمد مجدى عيد، وأحمد مجدى عيد، وإبراهيم حسين إبراهيم، وسارة حسن إبراهيم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حضروا لحيث أيقنوا تواجد المجني عليهم واعتزموا التنكيل بهم على إثر خلف سابق بينهم، قاصدين تروعيهم وغيره المارة والمواطنين أهالي وقاطني شارع داير الناحية لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم مستجليين أسلحة نارية وبيضاء - أت وصفها - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وغيرهم من الأهالي والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية الآتية إذ أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه "محمد مجدي عيد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف مع المجني عليه وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء "أت وصفها "، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته الأول بإطلاق عيار ناري صوبه وطعنه بسلاح أبيض واستتبعه الرابع بجنزير على رأسه حال تواجد المتهمين الثاني والثالث بأسلحة بيضاء على مسرح الواقعة للحول دون إغاثته قاصدين من ذلك قتلاً، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أنهم ضربوا المجني عليها سارة حسن إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائها إثر خلف استعارة بينهم فتوجهوا حيث أيقنوا تواجدها وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص فانهال المتهم الثالث عليها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابتها بيدها اليمني حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الواقعة للحول دون إغاثتها فأحدثوا إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تتجاوز الـ20 يوما على النحو المبين بالأوراق.

واختتم أمر الإحالة، أنهم ضربوا المجني عليها سارة حسن إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائها إثر خلف استعارة بينهم فتوجهوا حيث أيقنوا تواجدها وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص فنهال المتهم الثالث عليها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث اصابتها بيدها اليمني حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الواقعة للحول دون اغاثتها فأحدثوا اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتها عن اشغالها الشخصية مدة لا تتجاوز العشرين يوما على النحو المبين بالأوراق.

كما أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالأوراق، وأيضا حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية آنفة البيان على النحو المبين بالأوراق، كما أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مطاوي، جنزير" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المتهم الأول، أطلق أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالأوراق.