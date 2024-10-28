تأجيل محاكمة المتهم بقتل محصلة فى بنك بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفي هارون، تأجيل محاكمة عامل متهم باستدراج وقتل محصلة في بنك، إلى اليوم الأول من دور نوفمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت بلاغا من أهالي إحدى قرى مركز بني مزار، يفيد العثور على جثة فتاة، مصابة بحروق وملقاة بمقابر القرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 27 عاما ، محصلة بأحد البنوك الخاصة، سبق تحرير محضر بتغيبها.

وافادت التحريات أن مرتكب الواقعة عامل، ومقيم بمركز بني مزار، بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية بعد أن شوّه معالم الجثة وألقاها في المقابر وتم القبض على المتهم، والمضبوطات من المشغولات الذهبية، وإحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق.