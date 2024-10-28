اليوم السابع
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انتخابات أمريكا 2024.. تعليقات عنصرية فى فعالية ضخمة لترامب فى نيويورك

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 11:33 ص
انتخابات أمريكا 2024.. تعليقات عنصرية فى فعالية ضخمة لترامب فى نيويورك ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الفعالية التي أقامها المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، الرئيس السابق دونالد ترامب، فى ماديسون سكوير جاردن فى نيويورك مساء الأحد، شهدت العديد من الإهانات العنصرية والوقحة، ليتحول الحدث الذى قالت حملة ترامب أنه سيشهد رسالته الختامية إلى تعبير عما يخشاه منتقدوه.

 

ومع تبقى نحو أسبوع على يوم الانتخاب، وصف المتحدثون جزيرة بورتريكو  بجزيرة عائمة من القمامة،  كما وصفوا المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالشيطان، وقال أحدهم إن السيدة التي تتنافس لتصبح أول امرأة وأول امراة من السود تتولى الرئاسة، قد بدأت حياتها كـ "عاهرة".

 

وقال تونى هينتشكليف، فنان كوميدى شارك فى فعالية ترامب: لا أعرف إذا كنتم تعلمون هذا، لكن هناك حرفيا جزيرة قمامة عائمة فى وسط المحيط الآن. اعتقد أنها تسمى بورتريكو. وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن تعليقات هنتشكليف تضمنت تعليقات عنصرية وبذيئة عن اليهود واللاتينيين والسود، الذين يمثلون جميعا كتل تصويتية هامة فى الانتخابات المرتقبة.

 

وسرعان ما انتقدت حملة هاريس انتقادات الفنان الكوميدى مع سعيها لفوز بأصوات مجتمعات بورتريكو فى بنسلفانيا وفى الولايات المتأرجحة الأخرى، فى الوقت الذى أعلن نجم الموسيقى البورتريكى باد بانى تأييده لهاريس بعد فترة قصيرة من ظهور هينتشكليف.

 

وسعت حملة ترامب لأن تنأى بنفسها عن انتقادات هنتشكليف، وقال مستشار الحملة دانيال ألفاريز فى بيان إن هذه المزحة لا تعكس آراء الرئيس ترامب او الحملة.

 

لكن متحدثين آخرين أدلوا بتعليقات تحريضية. ووصف ديفيد رام صديق طفولة ترامب، هاريس بأنها "معادية للمسيح" و"الشيطان". فيما قال جرانت كاردون، رجل الاعمال أن هاريس ومن يعاونها سيدمرون البلاد.

 

وقالت أسوشيتدبرس إن الحدث عكس اللهجة التي يستخدمها ترامب فى ثالث حملاته الرئاسية. وكان ضمن الحاضرين رئيس مجلس النواب مايك جونسون والطبيب التلفزيونى الشهير د.فيل ماكجرو ومذيع فوكس نيوز السابق توكر كارلسون.







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