اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لشاب بتهمة قتل مزارع أثناء ذهابه لصلاة العشاء أخذا بالثأر بقنا

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 10:50 ص
المشدد 10 سنوات لشاب بتهمة قتل مزارع أثناء ذهابه لصلاة العشاء أخذا بالثأر بقنا حبس _ أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشار تامر الأمير طاهر ومحمد عبد الحميد عبد الحفيظ ومحمد علي إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة قتل مزارع، بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم م.ح، البالغ 25 عاما، تهمة قتل ب. م، 65 عاما، بطلقات نارية أثناء ذهابه لأداء صلاة العشاء بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وتبين أن هناك خصومة ثأرية منذ 5 سنوات نتيجة مشاجرة بين عائلتين.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.







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