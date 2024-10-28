الفنان التركي الشهير Burak Deniz يزور الأهرامات.. صور

كتب محمد أسعد

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الفنان التركي الشهير Burak Deniz، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر. وكان في استقباله أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، الذي اصطحبه في جولة بالمنطقة زار خلالها الهرم الأكبر للملك خوفو من الداخل حتى وصل إلى غرفة الدفن، بالإضافة إلى زيارة المعبد الجنائزي الخاص به وأهرامات الملكات زوجات الملك خوفو.

كما تضمنت الزيارة منطقة تمثال أبو الهول حيث استمع إلى شرح مفصل عن استطاع المصري القديم من نحت هذا التمثال العظيم.

وقد أعرب الفنان التركي عن سعادته بالزيارة واصفاً إياها بالحلم الذي تحقق، مشيراً إلي انبهاره بما شهده وسمعه عن تاريخ المنطقة وعن عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما حرص على تسجيل زيارته بالتقاط الصور التذكارية له بالمنطقة، ومؤكداً على ورغبته في تكرار الزيارة مرة أخري.