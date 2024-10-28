الصحة العالمية توضح اضطراب التوتر الحاد.. اعرف الأعراض وطريقة العلاج

كتبت ــ أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن اضطراب التوترالحاد هو رد فعل مفاجئ يحدث عقب حدث صادم أو مجهِد بشدة أو مزعج شعوريا، مثل:



التوتر الحاد

إصابة أو حادث خطير

فقدان أحد الأحبة

التعرض لكارثة طبيعية

تشمل علامات اضطراب التوتر الحاد الشائعة ما يلي:

1 الانسحاب الاجتماعي

2 الشعور بعدم التجاوب أو الانفصال عن البيئة المحيطة

3 تجنُّب الأشخاص أو الأماكن أو الأفكار المتعلقة بالحدث

4 تكرار الذكريات أو الكوابيس

5 الأرق أو القلق أو الغضب أو المبالغة في ردود الأفعال

تشمل علامات اضطراب التوتر الحاد في الأطفال ما يلي:

- أعراض جسدية (مثل آلام المعدة أو الصداع)

- الإقدام على سلوك تخريبي أو معارض

- زيادة التشبث

- التبول فِي الفِراش

- فرط النشاط

وفيما يلي علاماته في المراهقين:

- تعاطي المواد

- التصرف بشكل انفعالي أو قائم على المجازفة

تستمر أعراض اضطراب التوتر الحاد عادة بين 3 أيام و30 يومًا.

وينبغي أن تلتمس الدعم المهني إذا كانت الأعراض التي تعاني منها:

- تؤثر على صحتك وعافيتك

- تعطِّل قدرتك على العمل

- تؤدي إلى مواجهة صعوبات في عملك أو علاقاتك

يساعد الدعمُ والرعاية بالطُّرق المناسبة، من قبيل التفهُّم والتعاطف والسماح بوصف التجربة، الناس على التعافي من اضطراب التوتر الحاد، ويمكن أن يساعد العلاج على تقليل الأعراض المُوجِعة، وتحسين تقدير الذات، وتمكين الفرد من المُضي قُدُمًا في عملية التعافي.



التوتر

كيفية علاج اضطراب التوتر الحاد..

تساعد التدخلات النفسية، مثل العلاج السلوكي المعرفي، الأفراد على التعامل مع حدث صادم، وترشدهم نحو كيفية تجنب المحفزات التي يمكن أن تسبب أعراض التوتر الحاد.

يمكن للأدوية أن تحد من الأعراض المرتبطة بالاكتئاب والقلق واختلال المزاج العام، ولكن ينبغي أن تؤخذ بناء على مشورة مهنية.

كيف تساعد نفسك إذا شُخِّصت حالتك باضطراب التوتر الحاد؟

- تجنَّب تناول الكحول والعقاقير الترويحية والتدخين

- تحدَّث مع العائلة والأصدقاء

- ‏تناول غذاءً صحيًّا

- مارِس النشاط البدني بانتظام

- حافِظ على روتين نوم منتظم

- مارِس أساليب الاسترخاء، مثل اليوجا والتأمل وتمارين التنفس

كيف تساعد صديقًا أو فردًا من أفراد الأسرة يعاني من اضطراب التوتر الحاد؟

استمِع بفعالية ودون إصدار أحكام

قدِّم الرعاية الداعمة

لا تتعجل الشخص إذا لم يكن راغبًا في الحديث أو قادرًا عليه

في بعض الأحيان يكون مجرد إبلاغ الشخص بأنك موجود وقت الحاجة كافيًا