السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بـ الوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة / سوهاج والعكس، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة .

وتقرر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 30 /10 / 2024 تشغيل قطار 998 القاهرة / سوهاج بتركيب 9 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:00 ظهراً ويصل محطة سوهاج الساعة 08:15 مساء، ويعود بقطار 999 سوهاج / القاهرة على أن يقوم من محطة سوهاج الساعة 10:15 مساء ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 صباح اليوم التالى بنفس التركيب الوارد به قطار 998 لمحطة سوهاج طبقاً للجداول المرفقة.

ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 160 طبقاً للجدول المرفق، حيث أكدت الهيئة أنها لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

وكانت هيئة السكة الحديد قررت اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024 تعديل تركيب قطارى 951 / 960 ( القاهرة / بورسعيد والعكس ) ليكون بالتركيب ( 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جداولهم الحالية.

كما أعلنت الهيئة أنه اعتباراً من الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024 سيتم إيقاف تشغيل أخر قطار صيفى بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس حيث تقرر إيقاف قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح ، وقطار 943 / 942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح ـ القاهرة على أن يكون آخر أيام تشغيلهم يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2024.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة.



جداول القطارات