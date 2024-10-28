الرئيس السيسى يبعث برقيات تهنئة لرئيسى النمسا الاتحادية وتركمنستان وحاكم سانت فينسنت والجرينادينز

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

كما وأوفد عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية النمسا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس تركمنستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وبعث أيضا رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيدة سوزان دوجان حاكم عام سانت فينسنت والجرينادينز بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.