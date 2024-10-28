الخارجية الصينية: نرحب بالشركاء للانضمام إلى مجموعة البريكس

أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان اليوم "الاثنين" إن الصين ترحب بالشركاء الذين يتفقون معها في أسلوب التفكير، بما في ذلك إندونيسيا، للانضمام إلى مجموعة البريكس.



وأوضح لين أن آلية تعاون مجموعة البريكس أصبح لها قوة إيجابية ومستقرة باعتبارها منصة مهمة للأسواق الناشئة والدول النامية من أجل تعزيز التضامن والتعاون ودعم المصالح المشتركة،وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.



وجاءت تصريحات لين بعد أن أعرب وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو الأسبوع الماضي عن التزام بلاده بالانضمام إلى مجموعة البريكس، معتبرا إياها منصة استراتيجية للدفاع عن مصالح الدول النامية والدول الواقعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.