الخارجية الإيرانية: طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على هجوم إسرائيل

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طبيعة الرد على الهجوم الإسرائيلي مرتبط بشكل العدوان الذي تعرضت له إيران، مضيفا أن الدبلوماسية والميدان يكملان بعضهما البعض بالنسبة لإيران.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على هجوم إسرائيل.

وكان قد رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى، بأى مبادرة تؤدى إلى وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى غزة ولبنان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المتحدث قوله "إن أولوية إيران تجاه الأوضاع الإقليمية هي إحلال ونشر السلام والاستقرار والطمأنينة في المنطقة، وأن إنهاء شرور الاحتلال الإسرائيلي واجب إنساني وأخلاقي وقانوني وفق القوانين الدولية" .

وأضاف: أنه لم يكن لدى إيران أي نية قط بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأن حزب الله من الجهات الفاعلة في الداخل اللبناني والحل الأفضل هو الحوار اللبناني- اللبناني للتوصل إلى توافق في هذا المجال.