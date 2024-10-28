اتهامات سوء السلوك الجنسى تطارد مدعى المحكمة الجنائية.. وتساؤل حول دور إسرائيل

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير حصرى لها، إن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رد على شكوى رسمية تتعلق بسوء السلوك الجنسي بمحاولة إقناع الضحية المزعومة بإنكار الادعاءات.

وقال العديد من موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين لديهم علم بالادعاءات ضد كريم خان، إن المدعي العام ومسئول آخر مقرب منه حثوا المرأة مرارًا وتكرارًا على إنكار الادعاءات المتعلقة بسلوكه تجاهها.

وقال أربعة مصادر، إن المحاولات المزعومة لردع المرأة عن متابعة الادعاءات رسميًا جرت عبر مكالمات هاتفية وشخصيًا، وجاءت بعد أن علم خان أن سلطات المحكمة كانت على علم بادعاءات سوء السلوك.

وفي ذلك الوقت، نُصح المدعي العام بتجنب الاتصال الفردي مع الضحية المزعومة بعد تحقيق داخلي فاشل في الأمر.

وعندما اتصلت به صحيفة الجارديان للتعليق، نفى خان أنه طلب من المرأة سحب أي ادعاءات. وقال محاموه: "ينكر موكلنا كل الادعاءات ونحن قلقون للغاية من أن الكشف عن مسألة داخلية سرية ومغلقة يهدف إلى تقويض عمله المستمر البارز في وقت حساس".

وبعد أن بدأت تقارير عن سوء السلوك الجنسي المزعوم تنتشر في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، نفى خان هذه المزاعم في بيان عام قال فيه إنه والمحكمة "تعرضا لمجموعة واسعة من الهجمات والتهديدات". وفي إحاطات غير معلنة، اقترح مسئولون في المحكمة مقربون من المدعي العام أنه ربما كان هدفًا لحملة تشويه سمعة، لاسيما بعد تقديمه طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وقادة من حركة حماس.

وقال خان في بيانه: "لا أساس من الصحة للاقتراحات بمثل هذا السلوك السيئ. لقد عملت في سياقات متنوعة لمدة 30 عامًا ولم يسبق لأحد أن قدم مثل هذه الشكوى ضدي".

رفضت المرأة التي كانت في قلب الادعاءات - والتي يصفها زملاؤها في المحكمة الجنائية الدولية بأنها محامية تحظى بالاحترام في الثلاثينيات من عمرها وعملت بشكل مباشر مع خان - طلبات التعليق.

ويشار إلى أن خان تقدم بطلبات إلى الجنائية الدولية، قبل أيام قليلة من تاريخ الاتهامات التي وجهت له، لإصدار مذكرات توقيف بحق كل من نتنياهو وجالانت و قادة حركة حماس ، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ووصل حد دراسة عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت مصادر متعددة، إن التقارير الخاطئة حول الاتهامات والجهود المبذولة لتسييس الموقف كانت محزنة للغاية بالنسبة للمرأة، التي قيل إنها امتنعت في البداية عن متابعة شكوى ضد خان بسبب مخاوف من الانتقام، وتخشى أن تستغلها إسرائيل أو معارضو المحكمة.

ويأتي ظهور الاتهامات علنًا في لحظة حساسة للغاية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة الملاذ الأخير التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب فظائع.