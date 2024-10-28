اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إيطاليا تدعو إيران لتجنب التصعيد واللجوء للدبلوماسية

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 07:05 م
إيطاليا تدعو إيران لتجنب التصعيد واللجوء للدبلوماسية رئيس وزراء إيطاليا جورجيا ميلونى
أ ش أ

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دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إيران أن تتجنب رد الفعل على إسرائيل وترك الدبلوماسية تسود.


وقال وزير الخارجية الإيطالي -في تصريحات صحفية أوردها بيان لوزارة الخارجية الإيطالية اليوم /الإثنين/- إنه يجب على إيران ألا تتجاوب مع رد الفعل، لأنه ينبغي تجنب التصعيد.

ورأى الوزير الإيطالي أن إسرائيل نفذت عملية مستهدفة ردا على هجوم مستهدف -على حسب تعبيره-، مؤكدا أن هذه ليست حربا شاملة، ويجب أن يسود الشعور بالمسؤولية، وعلى الجميع القيام بدورهم.







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جورجيا ميلونى




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