اليوم السابع
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إصابة طفلة إثر حادث سير بمنطقة الواحة فى العريش

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 10:39 ص
إصابة طفلة إثر حادث سير بمنطقة الواحة فى العريش اسعاف
شمال سيناء - محمد حسين

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تلقت غرفة عمليات شمال سيناء بلاغًا اليوم يفيد بوقوع حادث سير في منطقة الواحة، قرب كوبري أبو صقل، حيث اصطدمت سيارة بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات. البلاغ، الذي ورد أشار إلى أن الطفلة المصابة تدعى بسملة علاء محمد عيد، وتقطن في منطقة كرم أبو نجيلة بمدينة العريش.

وعقب الحادث، تولى أفراد من عائلة الطفلة نقلها إلى مستشفى العريش العام لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

ووفقًا للتشخيص الأولي الذي أجراه الفريق الطبي، تبين أنها تعاني من اشتباه كسر في الرجل اليمنى، فيما أفادت التقارير الطبية بأن حالتها العامة مستقرة وتخضع للمتابعة الطبية.

وأكدت مصادر من مستشفى العريش العام أن الطفلة بسملة ستخضع لمزيد من الفحوصات للتأكد من حالتها الصحية وتحديد ما إذا كانت بحاجة لإجراءات طبية إضافية.


 

 







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