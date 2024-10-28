أخبار مصر.. الأرصاد: استقرار حالة الطقس والأجواء تميل للحرارة نهاراً والبرودة ليلاً

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، هيئة الأرصاد: استقرار حالة الطقس والأجواء تميل للحرارة نهاراً والبرودة ليلاً.

هيئة الأرصاد: استقرار حالة الطقس والأجواء تميل للحرارة نهاراً والبرودة ليلاً



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث أن الأجواء تميل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء لكنها تميل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

صندوق مكافحة الإدمان يعلن ضبط 17 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات



أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 2608 سائقين خلال أول 5 أسابيع من العام الدراسي 2024/ 2025، بالعديد من المحافظات المختلفة، وتبين تعاطى 17 سائقا للمواد المخدرة، واتخاذ إجراءات فصلهم من المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.



ليفربول يعرض منزل يورجن كلوب للبيع مقابل 4 ملايين إسترليني



قرر نادي ليفربول الإنجليزي وضع منزل المدير الفني السابق للفريق يورجن كلوب، والذي تبلغ قيمته 4 ملايين جنيه إسترليني، للبيع بعد أن رفض خليفته أرني سلوت الإقامة فيه.

بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لبحث قانون مد العمل بقانون المنازعات الضريبية



بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

علي معلول الأكثر إحرازًا للأهداف في قائمة أجانب الأهلي بعد إعلان رحيله



أعلن مسئولو النادي الأهلي أن علاقة التونسي على معلول مع القلعة الحمراء تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما تم إبلاغ اللاعب به، على أن يتم تحديد موقفه فى يناير المقبل بعد تقييم حالته الطبية وموقف اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي.

مديريات التعليم تعلن شروط التقدم لامتحان الصفين الأول والثاني الإعدادى منازل



أرسلت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بشأن شروط التقدم للامتحان من الخارج وفق نظام المنازل، لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادى للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والفئات المسموح لها دخول الامتحانات ، موضحة أنه بالنسبة لشروط التقدم للامتحانات المنازل لطلاب الصف الأول الإعدادي العام للعام الدراسي 2024/2025

النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية.. فيديو



واصلت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، حيث ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

أرقام مميزة لـ محمد عبد المنعم مع نيس بعد تألقه أمام موناكو بالدوري الفرنسي



قدم المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسى، مستوى رائعا خلال مشاركته مع فريقه فى الفوز على موناكو بالدوري الفرنسي.



بعثة العين الإماراتي تصل القاهرة لمواجهة الأهلي فى كأس إنتر كونتيننتال



وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة بنادي العين الإماراتي القاهرة لمواجهة الأهلي فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024، وحرص وفد من الأهلي على استقبال بعثة العين بمطار القاهرة للترحيب بها قبل اللقاء المرتقب.

معلومات الوزراء: تقدم ترتيب مصر 24 مركزا × 7 سنوات بمؤشر تطور التجزئة العالمي



فى إطار متابعة وتحليل موقف مصر فى أهم المؤشرات الدولية، الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً يسلِّط الضوء على المؤشرات التى نجحت مصر فى إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة من (2014 - 2024)، واستعرض التقرير موقف مصر فى مؤشر تطور التجزئة العالمى الذى يعمل على توجيه الاستثمارات فى قطاع التجزئة ويصنف المؤشر أفضل الدول الناشئة للاستثمار فى قطاع التجزئة ولا يحدد الأسواق التى تتمتع بالجاذبية اليوم، بل التى توفر إمكانات مستقبلية؛ فقرار دخول سوق جديدة أو توسيع أو وقف العمليات فى الأسواق القائمة هو قرار ذو أهمية كبيرة، ومع ارتفاع المخاطر التجارية يحتاج تجار التجزئة الأذكياء إلى بيانات موضوعية ورؤى مستنيرة؛ لدعم استراتيجيات دخول السوق أو الخروج منها أو التوسع فيها، ولهذا السبب أنشأت شركة "Kearney" مؤشر تطور التجزئة العالمى (GRDI) فى عام 2002

لمرضى السكر.. نوع من الخضروات يخفض 50% من نسبته فى الدم



كشفت دراسة جديدة أن مستخلص البصل يخفض بشكل ملحوظ نسبة السكر المرتفعة فى الدم لدى الفئران المصابة بمرض السكري عند تناولها مع العقار المضاد للسكري، بحسب موقع تايمز ناو.

تونس تتصدى للمحتوى الهابط على تيك توك وإنستجرام



طلبت وزارة العدل فى تونس من النيابة العامة فى البلد ملاحقة صناع المحتوى "الهابط والخادش" للأخلاق على تطبيقي "تيك توك" و"انستجرام"، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعد تداول محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة.

وزارة الصحة: الإصابة بالاكتئاب الموسمي تحدث بين الفصول والعلاج المبكر ضروري



قالت وزارة الصحة والسكان: يتعرض بعض الناس للإصابة بـ الاكتئاب الموسمي، وهو ما يتطلب استشارة الطبيب المتخصص لمعرفة الطريقة الصحيحة للتعامل معه وتقليل عدد مرات حدوثه.

كل أهداف الأحد.. صلاح يسجل فى قمة أرسنال ضد ليفربول وحفلة الإنتر ويوفنتوس



شهدت مباريات الأحد إثارة كبيرة في كل دوريات العالم، حيث فاز بايرن ميونخ 5-0 على بوخوم في أول ظهور بعد السقوط برباعية ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، كما سجل محمد صلاح فى تعادل فريقه ليفربول ضد أرسنال 2-2 وفاز تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

فاكسيرا: لقاح الأنفلونزا متوفر بالصيدليات وبفروع المصل واللقاح



قال الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح إن أنسب معاد لتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية في شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، وتابع : اللقاح يعمل خلال 15 يوما من الحصول عليه حيث يبدأ فى تكوين الأجسام المضادة لمواجهة العدوى .

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد محمد الشناوي بعد مباراة العين الإماراتي



يفتح مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد محمد الشناوي قائد الفريق بعد الانتهاء من مباراة العين الإماراتي غدا، الثلاثاء، في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، لاسيما أن عقد اللاعب ينتهي مع الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر.

الخصوصية في تطبيقات الشات .. نصائح وإرشادات ضرورية



تُعتبر تطبيقات التراسل الفوري من الأدوات الأساسية للتواصل اليومي، ومع تزايد استخدامها، ارتفعت المخاوف بشأن خصوصية وأمان المستخدمين، ورغم أن الشركات المطورة تُقدم وعودًا بحماية بيانات المستخدمين، إلا أن الثغرات الأمنية أو سياسات الخصوصية غير الشفافة قد تعرض هذه البيانات لمخاطر الاختراق والاستخدام غير القانوني، وفي هذا التقرير، نتناول أفضل الممارسات لحماية خصوصيتك وأمان بياناتك عند استخدام تطبيقات التراسل الفوري، ونستعرض السياسات الأمنية لبعض أشهر التطبيقات لضمان بيئة مراسلة آمنة.