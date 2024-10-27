صاحب مرضك المزمن.. نصائح فعالة للتحكم في مرض السكرى دون مضاعفات

كتبت مروة هريدى

التعامل مع الأمراض المزمنة يتطلب عناية خاصة من المريض نفسه من أجل تجنب أي مضاعفات قد تنتج عن إهمال صحته، حيث من المهم أخذ كل التدابير الوقائية والتعامل بشكل صحى مع حالتك المزمنة بجانب الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج خاصة فيما يتعلق بتناول الأدوية والنظام الغذائي وغيرها، وهذا الأمر ينطبق على مرضى السكرى، حيث يعتبر أكثر أنواع الأمراض المزمنة شيوعًا ويتطلب اهتماما ورعاية والتزام من جانب المريض للوقاية من المضاعفات الصحية التي قد تترتب على الإهمال ومن أجل الحفاظ على استقرار حالته وعيش حياة طبيعية خالية من المشاكل وهذا الأمر كله متوقف على كيفية التحكم في مستويات سكر الدم تحت السيطرة.

وفيما يلى.. نصائح فعالة لمرضى السكرى للسيطرة على مستويات سكر الدم لديهم والوقاية من المضاعفات خاصة بعد تناول وجبات الطعام، وذلك في إطار سلسلة يقدمها "اليوم السابع" تحت عنوان "صاحب مرضك المزمن":

- الحفاظ على مواعيد تناول الوجبات

لا توجد توصية محددة بشأن توقيتات الوجبات لمرضى السكرى، ولكن يُفضل بالنسبة لوجبة الإفطار أن تتضمن خيارات صحية ويتم تناولها بعد الاستيقاظ من النوم، فلا يساعدك تناول وجبة إفطار متوازنة على الشعور بالشبع طوال اليوم فحسب، بل قد يساعد أيضًا في التحكم في نسبة السكر في الدم، ويُفضل تناول وجبة إفطار صحية وغنية بالعناصر الغذائية تليها كميات منخفضة خلال وجبتى الغداء والعشاء.

- تناول المزيد من الألياف

وفقًا لموقع "Healthline"، تضيف الألياف حجمًا للطعام ولا تتحلل، لذا فهي تبطئ امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم، وتمنع ارتفاع مستويات السكر، ووفقًا لمجلة طب تقويم العمود الفقري، فإن الأشخاص الذين تناولوا أعلى كمية من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، أدى إلى انخفاض كبير في معدل الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

- المشي

يمكن أن يكون المشي بعد تناول الطعام مفيدًا جدًا في التحكم في نسبة السكر في الدم، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2022 في مجلة Sports Medicine، فإن المشي لمدة دقيقتين أو الوقوف بعد تناول الطعام يمكن أن يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.

- تقليل حجم حصص الطعام

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الطعام إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ولذلك يُفضل تناول وجبات صغيرة متعددة بدلاً من وجبة واحدة كبيرة.

- قلّل الجلوس لفترات طويلة

ربطت الأبحاث الجلوس لفترات طويلة بعدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي الوقوف أو المشي بعد الوجبات إلى إنفاق الطاقة التي يمكن أن تتحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض

يجب على مرضى السكري تضمين الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض في نظامهم الغذائي، ويجب تفضيل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، والتي يبلغ مؤشرها الجلايسيمي 55 أو أقل، للتحكم في ارتفاعات سكر الدم، ويشير المؤشر الجلايسيمي المنخفض إلى اتباع نظام غذائي يركز على الأطعمة التي تسبب زيادة طفيفة في مستويات سكر الدم بعد تناول كمية قياسية من الكربوهيدرات.

- النوم جيدًا

للحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل عام، يجب على المرء أن ينام لمدة 8-9 ساعات كل يوم، حيث وفقًا لمجلة السكري والغدد الصماء التابعة للجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، فإن فترات طويلة من قلة النوم ترتبط بمخاطر صحية مختلفة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

- الترطيب

قد يكون شرب كميات كافية من الماء مفيدًا للأشخاص المصابين بالسكري على وجه الخصوص، لأنه يمكن أن يساعد على إخراج المزيد من الجلوكوز من الدم ومن ثم تجنب ارتفاع مستوياته.

- التحكم في مستويات التوتر لديك

وفقًا لجمعية مرضى السكري في المملكة المتحدة، يمكن أن تؤثر مستويات التوتر المرتفعة على مستويات السكر في الدم، لذلك من المهم إدارة التوتر من خلال ممارسة التأمل المنتظم وتمارين اليقظة

- مراقبة مستويات سكر الدم

من المهم لمرضى السكرى مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام خاصة بعد تناول الوجبات، من أجل الوقاية من المضاعفات التدخل السريع في حال ارتفاع مستوياته.