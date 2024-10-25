قطع المياه عن 13 منطقة رئيسية بالقاهرة من 8 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت

تشهد 13 منطقة رئيسية بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة، انقطاع خدمة مياه الشرب لمدة 10 ساعات، وذلك وفقا لما أعلنته شركة مياه الشرب بالقاهرة ، نظراً للقيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بشارع بن الحكم.
مناطق الانقطاع مياه الشرب :
وأكدت الشركة أن الأمر سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (الف مسكن ومنشية التحرير ـ ميدان سفير والإسماعيلية وتريمف ومتفرعاتهم ـ منطقة ألماظة وقاعدة ألماظة والسبع عمارات ـ مستشفى الجلاء وارض الجولف التابعة لمصر الجديدة - منطقة العزب بالمطرية - شارع شركات البترول بمسطرد).
مواعيد انقطاع مياه الشرب:
وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 25-10-2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26-10-2024 ولمدة 10 ساعات.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، كما أكدت أنها ستدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125
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