فتح باب التسجيل للطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر حتى السبت القادم

كتب لؤى على

صدَّق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التسجيل إلكترونيًّا بداية من اليوم الخميس وحتى السبت القادم الموافق 26 من أكتوبر الجاري 2024م؛ وبناء على ذلك يستطيع الطالب الوافد الدخول على الرابط وتسجيل البيانات وطباعة الرغبات، ويعقب التسجيل تسليم الملف والأوراق المطلوبة أيام (27- 28-29- 30) أكتوبر 2024 بالمكاتب التالية:

-طلاب وطالبات الكليات الشرعية والعربية: يسلم الملف بإدارة الوافدين داخل مدينة البعوث بشارع أحمد سعيد.

-طلاب وطالبات الكليات العلمية والنظرية: يسلم المف بمكتب تنسيق الوافدين بإدارة الجامعة بمدينة نصر .

-الوافدون (طلاب- طالبات) المجتازون امتحان حداثة المؤهل بمركز التطوير.

علمًا بأن التسجيل يكون من خلال الخطوات الآتية:

أولًا: قيام الطالب بالتسجيل على الرابط بكتابة رقم الجواز.

ثانيًا: قيام الطالب بإدخال البيانات؛ حتى يتم التسجيل وظهور إيصال الدفع حيث يقوم الطالب بتسديد الرسوم عن طريق فوري.

ثالثًا: يقوم الطالب بالدخول على الرابط مرة أخرى لتعديل أي بيانات وتسجيل الرغبات ثم طباعة الأوراق.

رابعًا: يقوم الطالب بتسليم الملف والأوراق المطلوبة في الأيام والمكاتب الموضحة أعلاه.

رابط تسجيل البيانات:

https://www.azu.edu.eg/AzForExceptionsWeb2024/reg/login

رابط تسجيل الرغبات بعد الدفع:

https://www.azu.edu.eg/AzForExceptionsWeb2024/student/index