زوجة تلاحق زوجها بنفقات ترفيه لأبنائها.. التفاصيل

كتبت أسماء شلبي

لاحقت زوجة زوجها بدعاوي قضائية، للمطالبة بنفقات أطفالها وآخرهم نفقة الترفيه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بإلحاق الضرر بأطفالها بعد تحايله لتخفيض النفقات رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" ترك لي المنزل وعاش حياته، ورفض التواصل معي ورؤية أطفاله، ولاحقني باتهامات النشوز ".

وطالبت الزوجة بإثبات عنف زوجها ضدها بعد إصابتها علي يديه بجروح استلزمت علاج دام شهر وفقاً للتقارير الطبية، وطالبت المحكمة بإلزامه بسداد 5 آلاف نفقات ترفيه، بخلاف النفقة الشهرية 29 ألف جنيه، فيما رد الزوج علي اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وانها تحصلت على نفقات غير مستحقة، وطالب بالتحفيض.

وأكدت الزوجة والام لثلاثة أطفال: دمر حياتي بسبب عدم تحمله المسئولية، وتبديده أموالنا على السفر وعلاقاته، من أجل معاقبتي و تأديبي- وابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وخرجت من زيجتي بعد خسارتي أموالي وصحتي بسبب كثرة المشاكل، وأصبحت مهدد كل لحظة بسبب عنفه، ووفقا لمستندات رسمية وشهادة الشهود".