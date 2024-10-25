اليوم السابع
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رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من رصف المرحلة الأولى لمحور المدينة الشرقى

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 10:46 ص
رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من رصف المرحلة الأولى لمحور المدينة الشرقى تطوير الطرق بمدينة الشروق
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من رصف المرحلة الأولى بالمحور الشرقي للمدينة، وذلك في ضوء خطة الجهاز لتنفيذ مشروع رفع كفاءة المحور نظرًا لزيادة الكثافات المرورية عليه.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أن أعمال رفع الكفاءة الشاملة، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأراضى الواقعة على جانبي الطريق، مؤكداً مواصلة دعم قطاع الطرق حرصاً على السلامة المرورية وتوفير شبكة طرق آمنة تيسر الانتقال بين أحياء ومناطق مدينة الشروق.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال تضمنت تنفيذ طبقة أسفلتية كاملة بداية من مدخل مفارق الشباب حتى مدخل مدينة بدر بطول إجمالي 3200 متر، وبعرض ثلاث حارات مرورية في الاتجاه الواحد، لافتاً إلى أنه جارٍ العمل بالمرحلة الثانية باستهداف بعض قطاعات الطريق التي تحتاج إلى إعادة رصف حتى مدخل السويس.

 







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