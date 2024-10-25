تفاصيل إحالة المتهمين بمضايقة فتاة بقصر النيل للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة قصر النيل، إحالة 3 طلاب للمحاكمة، بتهمنة معاكسة سيدة أثناء سيرها فى الشارع.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") بتضررها من أحد الأشخاص "لا تعلم بياناته" لقيامه بحركات خادشة للحياء حال سيرها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 طلاب - مقيمين بمحافظة الجيزة)، وبمواجهتهم قرر أحدهم بمعاكستها وإلقاء قطعة حجر عليها، وأنكر قيامه بأى أفعال خادشة للحياء، وأقر الإثنان الآخران بقيامهما بالضحك فقط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.