بوتين : قمة "بريكس" ناجحة وصوت الرابطة أصبح مسموعاً في العالم

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس ، أن قمة مجموعة "بريكس" التي عُقدت في مدينة قازان الروسية خلال الأيام الثلاث الأخيرة كانت ناجحة وأن صوت الرابطة أصبح مسموعاً على نحو متزايد في العالم.

جاءت هذه التصريحات من جانب بوتين خلال لقائه مع الرئيس البوليفي لويس آرسي، حيث قدّم بوتين الشكر له على حضوره هذا الحدث في مدينة قازان، وذلك حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال الرئيس الروسي "نرى أن الدول ذات الأغلبية العالمية تنظر بشكل متزايد إلى البريكس باعتبارها رابطة دولية موثوقة ومفيدة حقاً".

وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" خلال 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس 24 أكتوبر 2024.

وتترأس روسيا قمة "بريكس" هذا العام، تحت شعار "تنمية عادلة في عالم متعدد الأقطاب من أجل تحقيق الأمن الشامل" ، حيث تنظم أكثر من 200 لقاء يتناول المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.