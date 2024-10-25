الزراعة: تنفيذ المساقى والمصارف والمراوى الفرعية لمشروع الدلتا الجديدة

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى والدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير مشروعات تطوير الرى الحقلى يرافقهم بعض قيادات هيئة تحسين الأراضي، بتفقد الموقف التنفيذى لاعمال مشروع المساقي والمصارف والمراوي الفرعية للاسراع في نهو الأعمال التنفيذية لمشروع المساقي والمصارف والمراوي المتقاطعة مع مسار الخط الناقل بالقطاع الزراعي لمشروع الدلتا الجديدة.

يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي في تنفيذ المشروعات القومية خاصة أعمال مشروع المساقي والمصارف والمراوي الفرعية (العاديات) المقاطعة مع مسار الخط الناقل بالقطاع الزراعي لمشروع الدلتا الجديدة (مصرف ادكو-مصرف العموم)، وفي ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تفقد درويش بعض الأعمال المنفذة بالمشروع والاستماع لشكاوى بعض المزارعين، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة للقضاء على شكاويهم.