اليوم السابع
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الأرصاد تناشد المواطنين عدم المبالغة فى تخفيف الملابس: الأجواء مائلة للبرودة

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 11:21 ص
الأرصاد تناشد المواطنين عدم المبالغة فى تخفيف الملابس: الأجواء مائلة للبرودة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح هامة للمواطنين خلال هذه الفترة بسبب الأجواء المائلة للبرودة التى تشهدها البلاد خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

 

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الحذر فى نوعية الملابس وارتداء الملابس الخريفية خاصة فى هذه الفترة بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى.

 

ويشهد اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر ، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء.

 


وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 16، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 18.







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