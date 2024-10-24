4 سيناريوهات تحدد مصير اللاعب أحمد فتوح بعد دفع 14 مليون جنيه دية

كتب أحمد إسماعيل

اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ينتظر 4 سيناريوهات تحدد مصيره بعد دفع 14 مليون جنيه دية المجنى عليه، خلال محاكمته أمام محكمة جنايات مطروح الجلسة المقبلة، والمتهم فيها بقتل المواطن السيد أحمد بالخطأ دهسا بسيارته وهو تحت تأثير المواد المخدرة في الساحل الشمالي.

ويتمثل السيناريو الأول في إدانة أحمد فتوح وصدور حكم بالحبس أو الغرامة أو كلهما، عن تهمتى القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتجاوز السرعة المقررة على الطريق.

ويتمثل السيناريو الثانى في إدانة أحمد فتوح وصدور حكم بالحبس أو الغرامة أو كلهما، مع وقف التنفيذ لعقوبة الحبس، بينما يتمثل السيناريو الثالث فى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد فتوح بالتصالح.

وعن السيناريو الرابع هو القضاء ببراءة أحمد فتوح مما نسب اليه من اتهامات.

فيما حصل "اليوم السابع" على الشيكات التى تم تسليها لأسرة السيد الشوبكى ضحية حادث اللاعب أحمد فتوح لاعب الزمالك المتهم بدهسه عن طريق الخطأ والتى جاء إجماليها 11 مليونا و800 ألف جنيه، فيما صرح مصدر مقرب من اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أن قيمة التصالح التي تمت بين أهالى الضحية وصلت 14 مليون جنيه، بالتراضى بين الطرفين دون أن يطلب أهل الضحية أى مبالغ مالية من الأساس، وكان الصلح فقط هو المطلوب، وتم دفع المبالغ عن طريق شيكات بنكية وجزء تم دفعه كاش.

وعلم "اليوم السابع" من مصادر أنه بعد الاتفاق على مبلغ 10 ملايين جنيه، قرر اللاعب ومقربون منه دفع مبلغ إضافى إرضاء منهم لأهل الضحية، وكان الصلح هو أساس الأمر دون مبالغ مالية.

‎وطالب دفاع اللاعب أحمد فتوح بتأجيل الجلسة للمرافعة مع إخلاء سبيل المتهم، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على أحمد فتوح.

‎وكانت مباحث قسم شرطة العلمين قد ضبطت عقب وقوع الحادث، كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي، كما أظهرت نتائج التحاليل الطبية تعاطيه مخدر الحشيش.