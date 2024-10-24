اليوم السابع
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الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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12 فنانا عالميا يخاطبون العالم بأعمالهم الفنية من أمام أهرامات الجيزة

الخميس، 24 أكتوبر 2024 02:11 م
12 فنانا عالميا يخاطبون العالم بأعمالهم الفنية من أمام أهرامات الجيزة 12 فنان تشكيلي عالمي بالاهرامات
كتب محمد أسعد تصوير: محمد القط ومازن مدحت

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كشف اليوم الخميس؛ 12 فنان تشكيلي عالمي، عن أعمالهم الفنية أمام أهرامات الجيزة ، ضمن النسخة الرابعة من  "الأبد هو الآن" تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية و هيئة تنشيط السياحة ، حيث من المقرر أن يستمر المعرض في الفترة من 24 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2024.

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الفنانون المشاركون هذا العام من المملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وبلجيكا ولبنان وفرنسا ومصر والهند واليونان وإسبانيا وكندا، لأول مرة، سيشمل معرض هذا العام مشروعين متوازيين : الأول، يعرض الفنان متعدد التخصصات حسن رجب، وهو فنان مصري-أمريكي، بدعم من شركة "ميتا"، ويقدم عمله المبتكر جسرًا بين التكنولوجيا والفن التقليدي، مما يقدم منظورًا جديدًا حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق التعبير الإبداعي.

بالإضافة إلى المشروع الثاني، وهو مشروع فيديو للفنانة السعودية دانيا الصالح، وهو عبارة عن قطعة مدتها 10 دقائق تعيد النظر في العصر الذهبي للسينما المصرية (1940-1960)، مستكشفةً كيف أثرت هذه الأفلام على المجتمعات العربية من خلال تحدي المعايير بشكل خفي فيما يتعلق بالموضة والحب والتعبير الشخصي.

ويمزج مشروع "إيفانس" البحث مع التعلم الآلي، ليعيد تخيل تجربة مشاهدة الأفلام الكلاسيكية، مما يثير شعورًا بالحنين بينما يتساءل عن كيفية تشكيل السينما لذكرياتنا الجماعية وإدراكنا للواقع.

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الأهرامات

أهرامات الجيزة

الأبد هو الآن

الفن التشكيلي




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