‫وزير الرى: تحديث تقنيات الرى لأصحاب الحيازات الصغيرة فى الصعيد

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعا لمتابعة موقف مشروع "تحديث تقنيات الرى لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بصعيد مصر" الجارى تنفيذه بالشراكة مع هولندا ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وهو أحد المشروعات الجارى تنفيذها لتحديث وتطوير نظم الري والتحول لنظم الري الحديث .

و وجه سويلم بالاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والفاو والجانب الهولندى فى تنفيذ أنشطة المشروع ، ودفع معدلات العمل وتسريع الإجراءات لبدء التنفيذ الفعلي لمشروعات التحول للري الحديث بالمواقع المستهدفة بالمشروع .

ووجه بتعزيز التواصل مع المنتفعين في مواقع المشروع بمحافظات "اسيوط - سوهاج - قنا" للتعرف على مدى رغبتهم في تطبيق هذا التحول، مع تكثيف الأنشطة والندوات وورش العمل لتعريف المزارعين بفوائد التحول للري الحديث بأراضيهم وعوائده الإيجابية من زيادة الإنتاجية المحصولية وبالتالي العائد المادي وتحسين نوعية المنتجات الزراعية.

كما وجه بالعمل أن يشتمل المشروع على التعريف بالممارسات الزراعية الناجحة التي تؤدي لزيادة الإنتاجية مثل الزراعة علي مصاطب وتسوية الأرض الزراعية بالليزر وتوفير الشتلات والبذور المناسبة .

جدير بالذكر أن مشروعات الرى الحديث تُسهم فى ترشيد المياه وتعزيز إنتاجية المياه فى الزراعة وتحسين الأمن الغذائي و زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة دخل المزارعين المادى ، وقد وضعت وزارة الموارد المائية والري إستراتيجية تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى من خلال تحويلها إلى مواسير تسري بها المياه تحت الضغط بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، وأيضاً نهج الوزارة في تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على المساقى .

