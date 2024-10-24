وزير الزراعة: توفير تقاوى محاصيل الموسم الشتوى بأصناف عالية الإنتاجية

كتبت أسماء نصار

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تجهيز وتوفير التقاوى للموسم الشتوي "2024/ 2025" لمحاصيل "القمح - البرسيم - الفول البلدي – الشعير" من الأصناف عالية الإنتاجية، وتحقيق العدالة في التوزيع على المزارعين بجميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات قبل موعد الزراعة بوقت كافٍ مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم التوجيه للمختصين بضرورة تكثيف العمل على توفير التقاوي المعتمدة لزيادة نسبة التغطية لمساحات المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير التقاوي لكافة المساحات الجديدة بالمشروعات القومية لاستصلاح الصحراء، وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح إبراهيم أن الوزارة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوى المعتمدة، خاصةً للمحاصيل الاستراتيجية، ومنها "القمح - الذرة - القطن - الاُرز - فول الصويا" خلال الثلاث سنوات القادمة.