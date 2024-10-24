وزير الدفاع الإسرئيلى ورئيس الأركان يوافقان على خطة الهجوم على إيران

محمد جمال

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئول أمنى أن الخطط العسكرية للهجوم على إيران نالت موافقة رئيس الأركان هرتسى هاليفى ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وأضافت هيئة البث أن موعد الهجوم على إيران مرتبط باعتبارات عدة منها احتمال شن إيران هجوما فوريا على إسرائيل.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير التعليم يوآف كيش أن هجوم إسرائيل ضد إيران سيكون أشد وطأة من المرة السابقة.

وتشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن الهجوم على إيران قد يستهدف منشآت نفطية أو نووية، وسط تحذيرات من اندلاع حرب إقليمية شاملة.

فى المقابل، توعد الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان إسرائيل برد شديد وحاسم إذا اعتدت على بلاده، فى حين توعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامى تل أبيب برد مدمر إذا هاجمت منشآت بلاده النووية.

ومنذ مطلع أكتوبر الجارى تترقب طهران هجوما محتملا قد تشنه إسرائيل عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخا على إسرائيل، مطلع الشهر الجارى.

وكانت إيران شنت هجوما بالصواريخ والمسيرات على قواعد عسكرية إسرائيلية مطلع أكتوبر الجارى، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو الماضي، ومقتل كل من أمين عام حزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان نائب قائد الحرس الثورى بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية يوم 27 سبتمبرالماضي.