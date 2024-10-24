وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القليوبية عدد من المشروعات

كتب : على عبد الرحمن

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إجتماعاً مع المهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية، بحضور اللواء مختار حسن رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وعدد من قيادات الوزارة و مسئولي الجهاز والمحافظة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى على أرض محافظة القليوبية لدفع وتيرة العمل بها والانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للتوقيات الزمنية وعلي رأسها مشروعات التطوير الحضرى بعدد من الأحياء والتي تساعد على تسهيل الحركة المرورية للمواطنين من أبناء المحافظة والمترددين عليها من المحافظات المجاورة .

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض جهود جهاز تعمير القاهرة الكبرى للبدء في تنفيذ الأعمال المقترحة لتطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بمنطقة العتبة بمحافظة القاهرة والتي تتضمن إنشاء عدد من الوحدات للباعة الجائلين ( الطاولات ) بدلاً من "الفرشة" التي كانت تستخدم قبل الحريق الذى شهدته المنطقة مؤخراً لعرض منتجات وبضائع الباعة، بالإضافة إلى توحيد لافتات المحلات التجارية الموجودة في المنطقة المقترحة للتطوير وكذا المظلات التي ستستخدم من الباعة لحمايتهم من الشمس والأمطار خلال فصلي الصيف والشتاء ، و مراعاة الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحريق والصرف وسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة على تنفيذ مقترح متكامل للشوارع المستهدف تطويرها كخطوة أولى يمكن أن تكون نموذجاً يتم تطبيقه في باقى شوارع المنطقة بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والباعة وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة .

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المكتب الاستشاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " لإعداد مقترح تطوير ورفع كفاءة للمنطقة بما يتناسب مع الوجه الحضارى للمنطقة وطبيعة عرض المنتجات الخاصة بالباعة وتحسين الوضع القائم على أرض الواقع للحفاظ على حياة المواطنين ومراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة.

وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلي حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على المنطقة وكذا الباعة وأصحاب المحلات لعدم تكرار أي حوادث مرة آخرى.