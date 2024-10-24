وزارة النقل تنشر أحدث تصوير لمشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل، منذ قليل أحدث تصوير يرصد مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، وذلك فى إطار تنفيذ خطة تطوير كافة الموانىء المصرية بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأوضحت وزارة النقل أن المشروع يشمل إنشاء أرصفة للمحطة أطوالها 1100 م طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي التى يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17م، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، وحيث تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة إجمالية تصل إلى 810 آلاف متر مربع، يسمح لتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلى وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.

ويعتبر المشروع أحد أهم المشروعات القومية نظرًا لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار وحيث من المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويًا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن.

كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، وحيث تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وستساهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصديروالاستيراد و المساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى إلى ميناء سفاجا وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا فى أسيوط – أسوان – الأقصر بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في زيادة الدخل القومي.



والمشروعات الجاري تنفيذها في ميناء سفاجا مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بالميناء يأتي تنفيذها ضمن خطة تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير بالإضافة إلى مشروع الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع(قنا /الغردقة /سفاجا) ستحدث نقلة نوعية هائلة فى محافظة البحر الأحمر وستساهم في خدمة حركة السياحية ونقل الركاب والبضائع.