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وزارة التموين: زيادة طرح بيض المائدة لـ10 آلاف طبق أسبوعيا

الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:00 ص
وزارة التموين: زيادة طرح بيض المائدة لـ10 آلاف طبق أسبوعيا بيض المائدة
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية  في زيادة معدلات ضخ بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتصل إلى طرح 10 آلاف طبق أسبوعياً بسعر 150 جنيها للطبق الواحد "30 بيضة"، بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري، واستقرار أسعار بيض المائدة.

ونجحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها، على التعاقد على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتى وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجار شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، كما وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ  منتجات السلع الغذائية والبيض لتلبية احتياجات المواطنين.







وزير التموين

استيراد بيض المائدة

سعر البيض بمنافذ وزارة التموين

سعر بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

سعر البيض

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