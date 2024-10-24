وزارة التموين: زيادة طرح بيض المائدة لـ10 آلاف طبق أسبوعيا

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في زيادة معدلات ضخ بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتصل إلى طرح 10 آلاف طبق أسبوعياً بسعر 150 جنيها للطبق الواحد "30 بيضة"، بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري، واستقرار أسعار بيض المائدة.

ونجحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها، على التعاقد على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتى وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجار شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، كما وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ منتجات السلع الغذائية والبيض لتلبية احتياجات المواطنين.