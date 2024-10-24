واشنطن تدعو مجموعة السبع إلى دراسة فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسيين

وكالات

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر مطلع بأن الولايات المتحدة طلبت من شركائها في مجموعة السبع النظر في فرض عقوبات على واردات البلاديوم والتيتانيوم الروسيين.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "طلبت الولايات المتحدة من حلفائها في مجموعة السبع النظر في فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسيين".

وأشارت إلى أن مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تطرقوا إلى المبادرة خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن.

وكتبت الوكالة أيضا أنه نظرا لاعتماد الصناعة الأوروبية على الواردات الروسية من المعادن المذكورة، فإن الاقتراح سيصبح بمثابة اختبار للدول الأعضاء في مجموعة السبع الأوروبية، وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي في السابق مترددين في مثل هذه المبادرات.

وأشارت إلى أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ستحتاج أيضا إلى دعم الدول الأعضاء الـ24 المتبقية في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ هذه الخطوة.

وأكدت روسيا مرارا على أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.